Gebt dem FBI Geld, jetzt! Es ist eine scharfe Warnung, die der Verband der FBI-Agenten ausspricht. Der sogenannte Shutdown in den USA könnte die Sicherheit der Nation bedrohen - so heißt es in einem Bericht, den der Verbandspräsident Thomas O'Connor am Dienstag in Washington vorstellte. Darin schildern FBI-Beamte ihre Lage angesichts der finanziellen Notlage. Ein Koordinator der Taskforce "Terrorismusbekämpfung" berichtet, die Ermittlungen seien beeinträchtigt, weil man vertrauliche Quellen und Informanten nicht mehr bezahlen könne. Die Situation belaste die Beamten auch persönlich. "FBI-Agenten sollten nicht im Supermarkt Regale auffüllen müssen, weil sie von ihrem Regierungsgehalt ihre Familie nicht mehr ernähren können. Sie müssen ja trotzdem noch 50 Stunden plus pro Woche arbeiten. Wann sollen sie also Zeit für ihren Zweitjob haben? Es ist lächerlich." 800.000 Bundesbedienstete bekommen derzeit kein Geld. Einen so langen "Shutdown" gab es noch nie. Grund dafür ist, dass sich US-Präsident Donald Trump mit den oppositionellen Demokraten nicht auf einen Haushalt einigen kann. Der Republikaner beharrt auf Milliarden für eine von ihm geplante Mauer an der Grenze zu Mexiko, was die Demokraten strikt ablehnen.