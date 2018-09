Es war eine ungewöhnliche politische Allianz, die da am Montag vor die Presse in Berlin ging. Die Bundestagsfraktionen von Grünen, Linken und FDP reichen Verfassungsklage gegen das bayerische Polizeigesetz ein. Mit dem im Mai verabschiedeten Gesetz werden die Rechte der Polizei ausgeweitet. Schwerpunkt ist die vorbeugende Abwehr von Straftaten. Die Polizei kann nun aktiv werden, wenn sie Gefahren erwartet, ohne genau anzugeben, wann und wo damit zu rechnen ist. FDP-Fraktionschef Christian Lindner sprach von einem Angriff auf die Grundrechte: "Es schafft keinen Ausgleich zwischen Freiheit und Sicherheit, sondern das bayerische Polizeiaufgabengesetz ist ein Angriff auf die Freiheit. Es ist ein Paradigmenwechsel vom Rechtsstaat hin zu einem Obrigkeitsstaat." Lindner und die Fraktionschefs von Linken und Grünen, Dietmar Bartsch und Katrin Göring-Eckardt begründeten das gemeinsame Vorgehen damit, dass sie nur zusammen genügend Abgeordnete zusammenbringen, um die Hürde für eine Verfassungsklage zu überspringen. Bei der Ablehnung des bayerischen Polizeigesetzes sei man sich aber einig, sagte Bartsch: "Ich glaube, dass das ein Mosaikstein ist in einer tiefgreifenden gesellschaftlichen Auseinandersetzung, sowohl in Bayern, aber sie betrifft letztlich Gesamtdeutschland. Es ist die Frage - Herr Lindner hat das etwas anders formuliert - ich würde es so formulieren, dass es die Frage ist: Rechtstaat oder Willkürstaat. Hier geht es in eine Richtung, die das genau in die zweite Dimension bringt." Bei der CSU in München reagierte man demonstrativ gelassen auf die Initiative der drei Oppositionsparteien. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zeigte sich angesichts der neuen politischen Allianz befremdet: "FDP und Linkspartei und Grüne zusammen? In einer förmlichen Antragsgemeinschaft? Also, wenn Frau Göring-Eckardt sagt, sie fühle sich an die Zeit in der DDR erinnert, dann macht sie gleichzeitig mit Herrn Bartsch gemeinsame Sache? Und dass die FDP neuerdings engster Partner der Linkspartei ist, zeigt die hemmungslose Orientierungslosigkeit, die mittlerweile bei Christian Lindner herrscht, muss man wirklich sagen." Das bayerische Polizeigesetz ist auch in der Bevölkerung heftig umstritten. Im Mai waren in München aus Protest rund 30.000 Menschen auf die Straße gegangen. Besonders stark wurde dabei auch die Möglichkeit der sogenannten Präventivhaft kritisiert. Demnach können Menschen, von denen eine Gefahr ausgehen soll, bei richterlicher Zustimmung für maximal drei Monate in Gewahrsam genommen werden.