Beifall für die Sondierungseinigung war von ihm wohl ohnehin nicht zu erwarten. FDP-Chef Christian Lindner hat das am Freitag erziele Ergebnis der Sondierungen zwischen Unionsparteien und der SPD angegriffen. "Die Kanzlerin spricht von Geben und Nehmen. Ich könnte auch sagen, es ist Unentschieden. Es ist die alte Methode Merkel, die alte Methode große Koalition. Die Unterschiede werden mit Geld zugeschüttet und es gibt keine klare gemeinsame konzeptionelle Linie. Und das ist bedauerlich, denn unser Land könnte einen Reformimpuls, wie seinerzeit von Gerhard Schröder jetzt nach 15 Jahren gut gebrauchen." Lindners FDP war im November aus den Gesprächen auf dem Weg zu einer Jamaikakoalition ausgestiegen. "Das Sondierungspapier von Union und SPD ist nicht das Erneuerungsprogramm, das unser Land in das nächste Jahrzehnt bringen sollte. Aber man merkt dem Papier weniger Widersprüchlichkeit und weniger Zerrissenheit an, als das bei diesen Jamaika-Gesprächen der Fall gewesen ist." An diesen Jamaika-Gesprächen im vergangenen Jahr waren neben der FDP auch Die Grünen beteiligt. Deren frisch im Amt bestätigte Fraktionsvorsitzende traten ebenfalls am Freitag vor die Kameras. Für Katrin Göring-Eckardt ist das letzte Wort in Sachen großer Koalition noch nicht gesprochen: "Ich bin sehr gespannt, sie werden ja noch verhandeln, Koalitionsverhandlungen machen, was dabei dann rauskommt. Je nachdem, ob der SPD-Parteitag da am Ende zustimmen wird. Ich bin da sehr gespannt, weil ich noch nicht sehe, dass das, was Herr Schulz als hervorragend bezeichnet, irgendjemand in der SPD, der es noch ernst mit sich selber meint, irgendwie als ehrlich bezeichnet." Die große Koalition habe offensichtlich keine Ambitionen, irgendetwas voranzubringen, so Göring-Eckardt