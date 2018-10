Im Vorfeld der Feierlichkeiten zum 150. Geburtstag von Mahatma Gandhi konnten am Montag in einigen Städten Indiens, wie hier in Chennai, Schüler in entsprechender Verkleidung beobachtet werden: "Gandhi ist wichtig für uns, weil er immer dem Pfad der Wahrheit gefolgt ist und uns viele Dinge beigebracht hat, wie zum Beispiel immer im Leben die Wahrheit zu sagen und anderen zu helfen." Darüber hinaus wurde dann auch eine gemeinsame Yoga-Veranstaltung durchgeführt. Die Rektorin der Schule Ashwini Priya erklärt die Hintergedanken der Aktion: "Wir haben eine Yoga-Sitzung organisiert. Sie soll den Schülern Frieden und Wohlstand vermitteln. Außerdem haben die Schüler bereits in der Korattur-Hauptstraße eine Kundgebung veranstaltet mit Bannern und mit bemalten Gesichtern und Verkleidung. So dass sie wie Gandhi aussehen und auch seine Gedanken und Werte in sich aufnehmen und einprägen und ihre Moral fördern." Gandhi, der sich für den gewaltfreien Widerstand in Indien und die Unabhängigkeit von der britischen Kolonialherrschaft eingesetzt hatte, wäre am 2. Oktober 150 Jahre alt geworden. Am 30. Januar 1948 fiel er einem Attentat zum Opfer. Die Feierlichkeiten zu seinem runden Geburtstag sollen laut Kulturministerium zwei Jahre dauern.