Was hier wie eine Feuerwehrübung anmutet ist keineswegs ein Testlauf, sondern eine notwendige Maßnahme. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok hat die Stadtverwaltung am Wochenende Wasserkanonen einsetzen lassen. Das Ziel: der Luftverschmutzung in der Metropole Herr zu werden. Besonders in der vergangenen Woche hatten die Werte von durchschnittlich 36-56 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft Anlass zur Sorge gegeben. Der Vizegouverneur von Bangkok, Taweesak Lerdprapan, glaubt zu wissen, woher die hohe Konzentration an Partikeln in der Luft stammt. "Die Verschmutzung wird hauptsächlich durch die vielen Baustellen verursacht, denn die Regierung lässt viel bauen, Straßen und Bahnverbindungen. Gleichzeitig bauen auch private Investoren, vor allem Hochhäuser. Und dann ist der nach der Ausstoß der vielen Fahrzeuge." Der gemessene Feinstaub setzt sich aus Partikeln der Größe PM 2,5 zusammen. Diese bestehen aus Staub, Rauch und Ruß. Zuletzt hatte die zuständige Behörde eine Warnung herausgegeben. Die Einwohner Bangkoks wurden gebeten, in ihren Wohnungen zu bleiben. "Zur Zeit ist es sehr diesig und düster draußen. Ich kann den Staub spüren. Ich putze mir ständig die Nase und merke, dass die Luft nicht sauber ist." "Ich habe wirklich Schwierigkeiten zu atmen, deswegen trage ich die Maske." Der Gouverneur der Hauptstadt stellte eine Verbesserung der Lage innerhalb der nächsten Wochen in Aussicht.