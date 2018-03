Vor dem Rathaus der spanischen Hauptstadt Madrid ging am Donnerstag zeitweise gar nichts. Der Grund dafür war der erste landesweite Frauenstreik, der zeitgleich zum Internationalen Frauentag stattfand. Dazu gehörten auch spontane Versammlungen und Kundgebungen. An dem "feministischen Streik" nahmen nach Angaben von Gewerkschaften mehr als 5 Millionen Menschen teil. Die Frauen sollten nicht nur an den Demos beteiligen und nicht zur Arbeit gehen. Sie wurden auch dazu aufgerufen, weder zu putzen noch zu kochen. "Wir wollen in allen Bereichen so behandelt werden wie Männer. Wir wollen Gleichheit, wir wollen Respekt und wir wollen gleiche Chancen." "Es gibt so viele Dinge, bei denen wir während unseres Lebens benachteiligt wurden. Das ist eine lange Geschichte, mit sehr Leid. Jetzt haben wir gesagt: Genug" Auch die Mitarbeiterinnen der spanischen Zeitung El Pais beteiligten sich an dem Frauenstreik. Ihre Schreibtische im Newsroom in Madrid blieben am Donnerstag unbesetzt. Und so mussten die Männer über den landesweiten Streik und über die Aktionen am internationalen Frauentag berichten.