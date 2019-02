Ferrari präsentierte am Freitag mit einer beeindruckenden Show den Wagen, mit dem sie in der anstehenden Saison den Weltmeistertitel holen wollen: SF90, so nennt sich der neue Bolide der Autobauer aus Maranello. Am Steuer ist für den italienischen Rennstall unter anderem der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel, der in der vergangen Saison leider nur zweiter wurde hinter dem Mercedes Piloten Lewis Hamilton. Doch bei dem Anblick des neuen Rennwagens kannte die Vorfreude des 31-jährigen Heppenheimers kaum noch Grenzen: "Heute ist das erste Mal, dass man das Auto fertig sieht. Leider bin ich nicht entsprechend gekleidet und kann daher nicht einfach reinspringen und losfahren. Aber es wird nicht mehr lang dauern. Es ist unglaublich zu sehen, wie alles zusammenpasst und deshalb bin ich wirklich aufgeregt und kann es kaum erwarten, einzusteigen." Seit 2015 fährt Vettel für Ferrari. Die nächsten Termine sind die nun anstehenden Tests in Spanien. Und das erste Rennen ist für den 17. März in Australien angesetzt.