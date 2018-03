Im Entführungsfall Markus Würth hat die Polizei die Festnahme eines Tatverdächtigen bekanntgegeben. Dieser sei am Mittwochmorgen in Offenbach festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge handelt es sich dabei um einen 48-jährigen Mann mit serbisch-montenegrinischer Staatsangehörigkeit. Der damals 50-jährige, behinderte Sohn des Unternehmers und Milliardärs Reinhold Würth, Markus Würth, war im Sommer 2015 in Hessen entführt worden. Einen Tag später wurde er im Wald, an einen Baum gefesselt, unversehrt wieder gefunden. Der Entführer hatte damals eine Lösegeldforderung in Höhe von drei Millionen Euro gestellt, die Geldübergabe scheiterte jedoch. Hinweise aus der Bevölkerung hatten die Polizei auf die Spur des mutmaßlichen Täters geführt. Eine Frau hatte seine Stimme erkannt. Der mutmaßliche Entführer hatte sich zuvor erneut bei der Familie Würth gemeldet. Daniel Muth von der Kriminaldirektion Osthessen: "Im April 2017 geschah dann was, womit wir nicht mehr gerechnet haben. Und das ist auch eine Information, die bislang glücklicherweise überhaupt noch nicht an die Presse gelangt ist: Der Täter hat erneut Kontakt zur Familie Würth aufgenommen via verschlüsselten E-Mail-Verkehr. Er hat dort exklusives Täterwissen preisgegeben, das vorher nicht veröffentlicht wurde, so dass wir davon ausgehen, dass es sich beim Entführer aus 2015 auch um den Schreiber von 2017 handelt. In den E-Mails an die Familie Würth hat der Täter eine erneute Entführung des Markus Würth oder eines anderen Familienangehörigen angedroht, wenn nicht umgerechnet etwa 70 Millionen Euro in Kryptowährung bezahlt werden würden." Der Tatverdächtige sitzt nun in der JVA Gießen in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Gießen hat er bislang bestritten, an der Entführung von Markus Wirth beteiligt gewesen zu sein.