Im Mordfall Peggy hat es eine Festnahme gegeben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Bayreuth wurde Manuel S. als dringend Tatverdächtiger festgenommen. Der 41-Jährige hatte Ende September diesen Jahres gestanden, das tote Mädchen 2001 in ein Waldstück in Thüringen gebracht zu haben. Er hatte ausgesagt, den leblosen Körper von Peggy an einem Bushäuschen in Lichtenberg von einem anderen Mann übernommen zu haben. Er hatte behauptete, er habe noch versucht, Peggy zu beatmen. Die Leiche des Mädchens soll er dann in eine rote Decke gewickelt, in den Kofferraum seines goldenen Audi 80 gelegt und in einem Waldstück in Thüringen abgelegt haben. Die Ermittler hatten schon damals erhebliche Zweifel an dieser Darstellung. Nach der Auswertung der sichergestellten Beweismittel und der Überprüfung der Angaben des Beschuldigten, sei der 41-Jährige wieder in den Mittelpunkt der Ermittlungen gerückt. Gegen ihn erging ein Haftbefehl wegen Mordes: Jürgen Stadter, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken: "Im Endergebnis sind wesentliche Angaben des Beschuldigten, so der behauptete Anlass und der geschilderte Geschehensablauf nicht mit den Ermittlungsergebnissen in Einklang zu bringen. Als Resumé der bisherigen Ermittlungen ergab sich nunmehr ein dringender Tatverdacht gegen den 41-Jährigen, wonach er selbst Täter oder Mittäter der damals neunjährigen Peggy war und anschließend den leblosen Körper in dem Waldgebiet abgelegt hat." Peggy war am 7. Mai 2001 im fränkischen Lichtenberg spurlos verschwunden. Ihre sterblichen Überreste waren im Sommer 2016, fünfzehn Jahre nach dem Verschwinden des Mädchens, gefunden worden. Ein Pilzsammler hatte damals Skelettteile entdeckt und die Polizei alarmiert.