Im Berliner Stadteil Kreuzberg ist es im Rahmen der Revolutionären 1. Mai-Demonstration am frühen Dienstagabend zu Ausseinandersetzungen zwischen Teilnehmern und der Polizei gekommen. Mehrere Demonstranten wurden festgenommen. Zuvor hatten laut Polizei Einsatzeinheiten dem Demonstrationszug den Weg versperrt, um zu verhindern, dass der Aufzug in den Bereich des sogenannten Myfests läuft, ein jährlich am 1. Mai stattfindendes Strassenfest in Kreuzberg. Die Zugänge zum Görlitzer Park waren bereits am Nachmittag wegen Überfüllung geschlossen worden. Rund 1500 Teilnehmer sollen laut Polizei zu der Demonstration gestartet sein. Über die Streckenführung hatte es bis zuletzt Unklarheit gegeben.