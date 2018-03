Das von der italienischen Polizei ausgehändigte Videomaterial zeigt Razzien in der Stadt Latina. Bei Durchsuchungen in Mittel- und Süditalien haben die Ermittler am Donnerstag fünf Tunesier festgenommen, die zum Netzwerk des Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri gehört haben sollen. Den Männern werde Terrorplanung, Dokumentenfälschung und die Begünstigung der illegalen Einwanderung radikalisierter Tunesier vorgeworfen, verlautete aus Justizkreisen. Keine Beweise gebe es für eine konkrete Beteiligung am Anschlag in Berlin und keine Hinweise, dass die Verdächtigen unmittelbar bevorstehende Attentate vorbereitet hätten. Bei den Razzien handelte es sich laut Polizei um eine "große Anti-Terror-Aktion" von Sondereinheiten der Sicherheitskräfte. Erst am Mittwoch hatte die Polizei in Turin einen 23-jährigen Italiener marokkanischer Abstammung verhaftet, der einen Anschlag mit einem Lkw geplant haben soll. Innenminister Marco Minniti hatte am Mittwoch die Bedrohung durch IS-Sympathisanten in seinem Land höher denn je eingestuft. Dies sei darauf zurückzuführen, dass nach den Niederlagen der Extremisten-Miliz in Syrien und im Irak immer mehr ausländische Kämpfer via Italien nach Europa zurückzukehren versuchten. Bei dem Anschlag im Dezember 2016 in Berlin waren zwölf Menschen getötet worden, als Amri mit einem Lastwagen in den Weihnachtmarkt an der Gedächtniskirche raste. Der Tunesier wurde vier Tage später von der italienischen Polizei bei Mailand erschossen.