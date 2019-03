Die Zahl der Toten nach dem Brand in einem Hochhaus in Bangladesch ist gestiegen. Behörden berichteten am Donnerstagnachmittag von mindestens 19 Toten und 70 Verletzten. Demnach sei es nicht auszuschließen, dass die Opferzahl noch weiter steige. In dem Bürogebäude in der Hauptstadt Dhaka war am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Nachdem die Feuerwehr eingetroffen war, zerschlugen die Einsatzkräfte die Fenster und halfen Menschen aus dem Gebäude. Mehr als 100 Menschen sollen mithilfe von Leitern und Helikoptern aus dem Hochhaus gerettet worden sein, berichtete die Feuerwehr. Erst Ende Februar sind bei einem Feuer in der Altstadt Dhakas nach Behördenangaben 70 Menschen ums Leben gekommen. Medien berichteten, dass der Auslöser in diesem Fall eine Gasexplosion war. Die Ursache für das Feuer am Donnerstag ist noch nicht bekannt.