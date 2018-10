Großbrand in einer Öl-Raffinerie in Sibirien, in Russland. Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur TASS war das Feuer am Dienstagnachmittag ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet. Auch Verwaltungsgebäude auf dem Gelände sollen in Brand geraten sein. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und versuchte die Flammen zu löschen. Offiziellen Angaben zufolge wurden mindestens zwei Menschen verletzt. Sie wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Angaben dazu, warum das Feuer ausgebrochen ist, gab es zunächst nicht. Die betroffene ölreiche Region ist nur dünn besiedelt.