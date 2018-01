Feueralarm in diesem Vorort von Boston in den USA: In einem Wohnhaus hat es bei diesem Brand mindenstens einen Verletzten gegeben. Hier, im Vorort Lynn, kämpften Feuerwehrleute gegen die Flammen. Eine ganze Wohnanlage war von dem Feuer betroffen, im US-Bundesstaat Massachusetts. Der Brand war am Nachmittag Ortszeit ausgebrochen. Die Ursache des Feuers war laut Berichten lokaler Medien zunächst noch nicht bekannt.