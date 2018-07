Maria und Werner Betz stehen vor den Trümmern ihres Lebenstraums. Ihr Ferienidyll, dass sich das deutsche Ehepaar seit 1990 in Griechenland aufgebaut hat, ist durch den schweren Waldbrand in der Stadt Mati zerstört worden. "Ich bin hier geboren, ich bin hier in dieser Gegend großgeworden und wir haben das alles aufgebaut. Jede Pflanze, die hier ist, hab ich selber reingesteckt. Da war hier ein Paradies. Wir haben nichts gesehen, drum herum und das war unser Ruhepol. Wir sind hier, um Urlaub zu machen und ein paar sonnige gesunde Tage zu erleben. Und jetzt ist das. Und wir wissen nicht, was wir machen. Wir stehen da. Wir sind traurig, traurig, traurig." Das Paar aus der Nähe von München war jeden Sommer zu Besuch in Mati. Der Ort, knapp 30 Kilometer östlich von Athen, ist bei griechischen und ausländischen Urlaubern beliebt. "Da haben wir gesessen, haben gegessen, haben gefeiert, war alles wunderschön. Jetzt ist alles weg." Auch Aris Mattheous Traum hat das Feuer in Mati vernichtet. Seine Sammlung von klassischen Automobilen ist komplett verbrannt. Genau wie das Ehepaar Betz ist aber auch Mattheou trotz allem froh, dass ihm nicht noch viel Schlimmeres passiert ist. "Ich habe überlebt, im Gegensatz zu so vielen anderen. Das ist doch das Wichtigste. Was ich jetzt in der Zukunft machen werde, muss ich mal sehen, aber ich bin dankbar, dass niemand von meinen Nachbarn ernsthaft verletzt wurde. Bei den Waldbränden an der griechischen Küste sind nach bisherigen Schätzungen mehr als 80 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende werden noch vermisst. Rund 300 Feuerwehrleute und Freiwillige suchen nach ihnen. Laut ersten Schätzungen hat das Feuer mehr als 500 Häuser in der Region beschädigt, viele von ihnen sind nicht mehr zu retten.