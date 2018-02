Diese Aufnahmen, die im Internet hochgeladen wurden, sollen zeigen wie Kampfflugzeuge Angriffe auf die belagerte syrischen Rebellenenklave Ost-Ghuta fliegen. Anwohner der Region sagten der Nachrichtenagentur Reuters, Kampfflugzeuge und Hubschrauber würden Angriffe fliegen. Trotz der von Russland verkündeten fünfstündigen Feuerpause in der Region. Zuvor hatte die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsgruppe für Menschenrechte berichtet, Hubschrauber hätten zwei Bomben in einer Stadt in Ost-Ghuta abgeworfen. Außerdem habe ein Kampfflugzeug in der Zeit der Waffenruhe eine weitere Ortschaft angegriffen. Das syrische Militär bestritt, Luftangriffe geflogen zu haben. Eine unabhängige Überprüfung war nicht möglich. Die Lage sei eindeutig nicht so, dass Konvois hinein könnten und medizinische Evakuierungen möglich seien, sagte ein Sprecher vom UN-Koordinierungsbüro für humanitäre Hilfen. Russland machte die Rebellen dafür verantwortlich. Ob Evakuierungen möglich seien, hänge von ihnen ab. Sie sabotierten den sicheren Korridor und hielten die Zivilisten als Geiseln, erklärte das Präsidialamt in Moskau. Russland verstehe die schwierige Lage der Menschen in Ost-Ghuta, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow: "Im Rahmen dieser Pausen, wurden Korridore eingerichtet, über die humanitäre Hilfe geleistet werden kann. Verletzte können über diesen Weg herausgebracht werden. Zivilisten, die die Stadt verlassen wollen, können das tun. In voller Übereinstimmung mit Punkt 10 der UN-Resolution 2401." Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Montag angeordnet, dass die Angriffe der von Russland unterstützten syrischen Streitkräfte auf die Rebellenenklave jeden Tag von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr MEZ eingestellt werden sollten. In dem seit 2013 belagerten Gebiet leben rund 400.000 Menschen, die hungern und kaum noch medizinisch versorgt werden können.