Er speit schon wieder Feuer, Lava und Asche. In Guatemala ist erneut der Feuervulkan ausgebrochen, bereits zum fünften Mal in diesem Jahr. Nach Angaben des staatlichen Vulkaninstituts schoss die Lava bis zu 500 Meter hoch aus dem Krater, die Aschesäule war mehr als tausend Meter hoch. Rund 4000 Menschen aus der Umgebung des Vulkans wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Sie wurden in Zelten und Notunterkünften untergebracht. Meldungen über Verletzte gab es zwar nicht, die Menschen hier machen sich aber große Sorgen: "Es hat mit Rauch angefangen. Und dann hat es angefangen zu donnern, dann hat er Feuer und Lava gespuckt. Und es hat immer weiter gedonnert, dieses Geräusch kann einem wirklich Angst machen, das macht allen Angst" Der 3763 Meter hohe Feuervulkan liegt 35 Kilometer von der Hauptstadt Guatemala-Stadt entfernt. Bei einem Ausbruch des Vulkans im Juni waren mehr als 190 Menschen ums Leben gekommen.