Die Feuerwehr von DeKalb County im US-Bundesstaat Georgia hat kürzlich dieses Video einer dramatischen Rettung eines Kindes auf ihrer Social Media Website veröffentlicht. Die Aufnahmen entstanden Anfang Januar und wurden nach Angaben der Rettungskräfte per Helmkamera gefilmt. Mehrere Eltern zeigten großes Vertrauen in die Feuerwehrleute und ließen nach Aussage eines Retters ihre Babys wie Bälle in die Arme der Feuerwehrleute fallen. Bei dem Brand in dem Gebäude sind örtlichen Medien zufolge über zehn Personen verletzt worden. Dabei habe es sich jedoch vor allem um Rauchvergiftungen gehandelt.