Die Kraft der Wassermassen ist noch sichtbar, auch wenn die Sturzfluten in Campillos schon wieder abgelaufen sind. Der Ort in der südspanischen Provinz Malaga ist am Sonntag von einem heftigen Unwetter getroffen worden. Autos wurden einfach aufeinander geschoben. Hunderte Menschen mussten ihre Häuser wegen Überschwemmungen verlassen. Sogar ein Einsatzwagen der Feuerwehr stürzte in dem Unwetter um, ein Feuerwehrmann kam dabei ums Leben. Seine Kollegen konnten aus dem Fahrzeug gerettet werden. In der Region waren laut Umweltschutzbehörde innerhalb von 24 Stunden fast 400 Millimeter Regen gefallen.