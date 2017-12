Vier Tage vor Silvester können sich Feuerwerks-Fans mit dem nötigen Zündstoff eindecken. Zum Beispiel in der Berliner „Feuerwerksvitrine" Ladeninhaber Julius Nowottnick sagt, zwar seien einige Kunden bereit, ein kleines Vermögen für ihr Hobby auszugeben, doch die breite Masse würde insgesamt weniger zugreifen. „Die Sachen sind auch einfach im Preis mittlerweile wirklich deutlich gestiegen. Es geht eben hin zu diesem Profi-Verbundfeuerwerk, was einfach nachher viel Geld kostet." Nowottnick hat auch kleine Angebote, aber wer ausgelassen knallen will, wird hier ganz sicher fündig. „Knapp 500 für Böller, made in Nicht-Deutschland. Und dann noch mal hundertfünfzig in den Läden, Batterien und sowas." Dass alle Feuerwerkskörper in der Feuerwerksvitrine in Deutschland zugelassen sind, erkenne man an der BAM oder CE-Nummer, oder der Prüfnummer 598 erklärt Nowottnick. Während sich die Hobby-Pyrotechniker in Berlin für Silvester eindecken, warnt das Bayrische LKA vor selbstgebauten Feuerwerkskörpern. Dabei setzt die Behörde offenbar auf Abschreckung. Zuerst demonstrieren die Sprengstoffexperten den Schaden, den ein zugelassener Böller anrichten kann, dann den eines nicht zugelassenen Böllers. Um ihre Botschaft auch wirklich deutlich zu machen, hatte das LKA einen Gast, der früher Böller nach Anleitungen im Internet selbstgebaut hat, bis er sich dabei schwer verletzt hat. Sein Rat für die Silvesternacht ist eindeutig: "Aber auch die Böller selber zu bauen, ist kein kalkulierbares Risiko. Lasst es bitte sein."