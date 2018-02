Wegen der Ähnlichkeit mit seinem Vater wurde er stets "Fidelito" genannt: Fidel Castro Diaz-Balart, der älteste Sohn von Kubas früherem Präsidenten und Revolutionsführer, hat Selbstmord begangen. Dies meldete das staatliche Fernsehen am Donnerstag. CUBAN ANNOUNCER, ARLENE RODRIGUEZ DERIVET "Er befand sich seit einigen Monaten wegen Depressionen in medizinischer Behandlung. Er hat sich am Morgen des 1. Februar selbst das Leben genommen." Nach einem Krankenhausaufenthalt habe sich Castro Díaz - Balart in ambulanter Behandlung befunden, so die Sprecherin. Der studierte Kernphysiker arbeitete als Berater für die Regierung und die Kubanische Akademie der Wissenschaften. In den 80er Jahren leitete er auf der Karibikinsel ein Atomenergie-Programm, das mit dem Ende der sowjetischen Unterstützung in den frühen 90er Jahren allerdings eingestellt wurde. Danach verschwand Castro Díaz - Balart zunehmend aus dem Öffentlichen Leben. Er wurde 68 Jahre alt.