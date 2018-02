Im Sommer 2011 verübte ein rechtsextremer Attentäter in Norwegen ein Massaker: 69 Menschen wurden dabei getötet, viele von ihnen Teenager in einem Ferienlager auf der Insel Utoya. Ein Film zu diesem Thema ist in diesem Jahr auf der Berlinale zu sehen. Regisseur Erik Poppe sagte, dieser Film solle auch zur Heilung der Wunden beitragen, die das Massaker in Norwegen hinterlassen hat - und zugleich die Erinnerung wachhalten: "Als wir weiterlebten, Monat für Monat, Jahr für Jahr, sahen wir, dass die Erinnerung mehr und mehr verblasste an das, was dort auf der Insel geschah. Und in diesem Moment, als ich das mit jungen Leute diskutierte, mit Überlebenden und einigen Eltern, merkte ich, dass wir dieses Gefühl teilten, dass das Besorgnis auslöste. Und vor allem, wenn ich mich in Europa umschaue heute, bemerke, das der Neo-Faschismus Tag für Tag wächst, dann ist klar, dass wir uns daran erinnern sollten, was damals auf jener Insel geschah." Die Überlebende INGRID MARIE VAAG ENDRERUD sagte: "An diesem Film zu arbeiten, das war eine Ehre für mich, mit solch talentierten Menschen zusammenzuarbeiten. Für mich war der Hauptgrund, das zu tun, dass diese Geschichte erzählt werden sollte, und viele Betroffene konnten nichts erzählen. Auch für mich ist es nur möglich, das aus einer gewissen Distanz zu erzählen. Und da hat der Film als Kunstform natürlich andere Möglichkeiten, diese Geschichte zu erzählen, als das Schreiben oder Reden. Es schützt auch einen Teil der norwegischen Geschichte. Und der dritte Grund war für mich, dass wir zeigen, wohin Rechtsextremismus führen kann. Das ist Hass in seiner reinsten Form. Und als Gesellschaft müssen wir zusammenhalten, gegen so etwas." Der Attentäter ist im Film nicht direkt zu sehen, er erscheint nur schemenhaft. Der Film besteht aus einer einzigen, langen Einstellung und begleitet eine fiktive Jugendliche bei deren Flucht. Der Film heißt "Utoya 22. Juli" ist einer von 19 Filmen, die in Berlin im Hauptwettbewerb stehen.