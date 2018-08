Eines der ältesten Filmfestivals der Welt startet. Die Filmfestspiele von Venedig. Und zur Eröffnung haben die Verantwortlichen schon ordentlich Starpower aufgefahren. Das Mondlandungsdrama "First Man" mit US-Schauspieler Ryan Gosling eröffnet das Festival. Gosling spielt den US-Astronauten Neil Armstrong bei der ersten Mondlandung. Ganz irdisch kamen er und seine Kolleginnen Claire Foy und Olivia Hamilton allerdings mit dem Boot an. Das Festival hat in diesem Jahr einiges an Top-Regisseuren wie den Coen-Brüdern zu bieten. Die Auswahl der Wettbewerbsfilme erntete allerdings nicht nur Lob. Denn die Mannschaft um den künstlerischen Leiter des Festivals Alberto Barbera hob nur einen einzigen Film einer Regisseurin in den Wettbewerb, auch 2017 war es nur ein Film. Das kam bei Kritikern, aber auch in der Branche nicht überall gut an. Der Jury sitzt in diesem Jahr der mexikanische Regisseur Guillermo del Toro. Er wird es nicht leicht haben, aber eventuell auf eigenen Erfahrungen aufbauen. Im letzten Jahr gewann er mit seinem Film Shape of Water den Goldenen Löwen gewonnen. Das Filmfestival wird bis zum 8. September laufen.