Herzliche Umarmung unter alten Bekannten. Liam Cunningham, Star in der Fantasy-Serie "Game of Thrones", war am Dienstagabend zu einer Filmpremiere nach Böblingen gereist, um dort den 18-jährigen Syrer Hussam Al-Heraki zu treffen, den Hauptdarsteller im gezeigten Kurzfilm "Halbnah". Cunningham hatte den Jungen in Jordanien kennengelernt, als er im Auftrag einer Hilfsorganisation um Verständnis für die Situation der Flüchtlinge warb. Beide hatten sich sofort verstanden und den Kontakt gehalten. Seit etwa zwei Jahren lebt Hussam nun in Deutschland und besucht ein Gymnasium. Eigentlich hatte Cunningham dem jungen Syrer davon abgeraten, Schauspieler zu werden. Doch dieser schlug alle Warnungen in den Wind. "Ich dachte, dass er vielleicht ein Chemieingenieur wird, wie sein Bruder. Und dann hat er gesagt, dass er darüber nachdenkt Schauspieler zu werden. Und ich dachte nur, oh nein. Dann hat er mir Fotos von ihm auf dem Filmset auf Whatsapp geschickt. Und ich dachte, was? Er hat es schon getan? Und das in einer ganz kurzen Zeit. Und nun bin ich bei der Premiere seines Films, mit diesen wundervollen Leuten. Es ist erstaunlich, Sie können diesen Mann nicht aufhalten. Ich bin ein sehr stolzer Extra-Vater, er ist mein Extra-Sohn", sagte Cunningham. Und wie sieht Hussam seine Zukunft? "Schule, ich werd halt erstmal mein Abitur machen und dann drüber nachdenken, was ich halt mit Schauspielen weitermachen kann. Es ist absolut ein Traum. Guck mich an, ich bin absolut jetzt ein Schauspieler, ein Star." Im Kurzfilm "Halbnah" spielt Hussam Al-Heraki den Protagonisten Djamil, der sich im Spannungsfeld unterschiedlicher Kulturen behaupten muss. Er bekam die Rolle auch deshalb, weil er sowohl Deutsch als auch Arabisch beherrscht. Der Film wurde von Schülern eines Sindelfinger Gymnasiums gedreht. Sie hatten zuvor den Jugend-Drehbuchwettbewerb "Tatort Bodensee" und damit die Verfilmung ihres Skripts gewonnen.