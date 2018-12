Mit über einer Million verkaufter Exemplare hat sich Hape Kerkelings Buch "Der Junge muss an die frische Luft" wochenlang auf der Bestsellerliste gehalten. Am Dienstagabend feierte die Verfilmung von Kerkelings autobiografischem Erfolgsroman Kinopremiere in Essen. Im Buch erzählt Deutschlands wohl bekanntester Komiker und Entertainer entwaffnend und ehrlich von den Erinnerungen an seine Kindheit. Im Film schlüpft Julius Weckauf in die Rolle des neunjährigen Hape Kerkeling. Der zehn Jahre alte Weckauf bekam die Rolle nachdem er sich laut Pressemitteilung der Produzenten "mit großer Spielfreude und mit seinem komödiantischen Talent" in einer bundesweiten angelegten Castingaktion durchsetzte. Für Hape Kerkeling war der Film ein Bad der Gefühle: "Ich habe den Film insgesamt zwei oder dreimal gesehen. Erst mal war ich einfach nur geplättet. Beim zweiten Mal war ich ziemlich begeistert und finde dass Caroline Link mit ihrem ganzen Team einen wirklich sehr schönen Film gemacht hat. Ein Meisterwerk, wie ich finde. Dazu trägt auch der Julius bei, vor allem der Julius, mit seinem unglaublichen, unglaublich Schauspieltalent." Regie führt die Oscarpreisträgerin Caroline Link nach einem Drehbuch von Ruth Toma. Der Film startet am 25. Dezember in den Kinos