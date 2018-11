Diese Szenen haben dafür gesorgt, dass das geplante Final-Rückspiel der Copa Libertadores zwischen den argentinischen Fußball-Clubs Boca Juniors und River Plate nicht angepfiffen wurde. Der Mannschaftsbus von Boca war bei der Anfahrt zum Stadion von River Plate in Buenos Aires mit Steinen beworfen worden. Scheiben des Busses gingen dabei kaputt, Spieler wurden verletzt. Fußball-Hooligans und Sicherheitskräfte lieferten sich gewalttätige Auseinandersetzungen. Anschließend wurde das Spiel verschoben und dann bis auf weiteres abgesagt. Jetzt hat der südamerikanische Fußballverband entschieden. Das Final-Rückspiel um die die Krone des südamerikanischen Fußballs wird auf neutralem Boden ausgetragen. Spielort soll das Bernabeu-Stadion in Madrid sein. Dort also, wo Real Madrid seine Heimspiele austrägt. Der Präsident des südamerikanischen Fußballverbandes Alejandro Dominguez dankte den Verantwortlichen in Spanien für ihre Unterstützung: "Das Spiel wird am Sonntag, den 9. Dezember um 20 Uhr 30 angepfiffen. Die Tür steht offen für die Fans, die Fußball-Liebhaber und vor allem für diejenigen, die ihre Mannschaft unterstützen. Für die Fans von River und Boca." Zudem soll River Plate 400.000 Dollar Strafe zahlen sowie zwei Spiele der nächsten Copa ohne Zuschauer austragen. Beide Klubs kündigten an, gegen die Entscheidung des Verbandes rechtlich vorgehen zu wollen. Auch die Reaktionen in den argentinischen Medien sind überwiegend negativ. Dass das Spiel zwischen den beiden verfeindeten Großklubs aus Buenos Aires im Ausland ausgetragen werden soll, wird als Verrat am Fußball gewertet. Viele Fans fragen sich, wie sie das Geld für den Flug nach Madrid aufbringen sollen. Im Hinspiel hatten sich beide Klubs 2:2-Unentschieden getrennt. Damals musste die Partie wegen starken Regens um einen Tag verschoben werden.