"Finnland, Finnland, Finnland - ist das Land, in dem ich gerne sein möchte", sang einst schon die Komiker-Truppe von Monty Python. Und es war vermutlich schon damals nicht nur ironisch gemeint. Laut einer Studie des Nachhaltigkeits-Netzwerkes SDSN, das mit den Vereinten Nationen verbunden ist, gilt Finnland heute als das Land mit den glücklichsten Menschen auf Erden. Die Studie wurde am Mittwoch vorgestellt, und diese Kinder im finnischen Espoo scheinen die Ergebnisse zu bestätigen: "Nun gut, im Winter gibt es Schnee und Du kannst was draus machen. Es ist kalt draußen, aber dann wird es auch warm - aber eben nicht zu warm." "Also, ich habe vorher in England gelebt, und dort können die Kinder kaum allein zur Schule gehen. Sie müssen dort immer von den Eltern gebracht werden. Und sie können auch kaum alleine zuhause bleiben. Hier in Finnland aber ist es sehr sicher, man kann alleine zur Schule gehen und man kann auch alleine zuhause bleiben." Nach Finnland folgt im aktuellen Glücklichkeits-Index der Vorjahressieger Norwegen, dann Dänemark und Schweden. Auf dem letzten Platz unter 156 Ländern liegt der afrikanische Staat Burundi.