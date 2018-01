Ob dieser Schuppenlook nun von Seewolf, Lachs oder Papageienfisch stammt, lässt sich für den Laien nicht erkennen. In jedem Fall werden hier, in Grafing bei München, Schuhe mit Leder von Fischen hergestellt. Denn deren Haut kann häufig genauso gegerbt werden wie die von Säugetieren. Damit eignet sich Fischleder für Schuhe aus natürlichem Material - so dachten es sich zumindest die Schuhmacherbrüder Koppitz. Wie einer von ihnen erzählt, seien sie auf die Idee gekommen, nachdem sie das Leder nur mal so aus dem Internet bestellt hätten. Dessen Verarbeitung sei gewöhnungsbedürftig gewesen, so Florian Koppitz. O-Ton: "Und sie werden dann eingefärbt, damit die einheitlicher sind von der Farbe her, nicht jeder Fisch so stark unterschiedlich. Und die Verarbeitung ist nicht so einfach, dadurch, dass sie kleiner sind von der Haut her und sehr unterschiedlich. Also es wird viel filigraner verarbeitet." Dieses feinere Vorgehen hat seinen Preis. O-Ton: "Also, bei einem Fischlederschuh sind wir schon bei über 1.000 Euro, und nach oben hin ist wenig Grenze, also 2.000 Euro ist auch möglich." Immerhin benötigen die Grafinger Handwerker pro Paar zwischen drei Tagen und einer Woche, im Jahr kommen sie auf rund 45 Paar Schuhe. Eine offizielle Auszeichnung gab es schon. Neben der Exklusivität preisen sie selbst die Haltbarkeit ihrer Produkte, bis zu 20 Jahre Lebensdauer seien da drin. Und dann sei ihre Ledervariante auch noch nachhaltig, da kein Tier extra dafür sterben müsse. Die Fischhäute fallen bei der Lebensmittelproduktion sowieso an und würden sonst weggeworfen. Ein fischiger Geruch ist übrigens auch kein Thema, der geht beim Gerben verloren.