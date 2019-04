Fleisch aus dem Labor gilt vielen bereits heute als Lösung für den steigenden Bedarf weltweit. Aber Produktionskosten von um die 20.000 US-Dollar pro Kilogramm machen es unerschwinglich. Das wollen Wissenschaftler in Großbritannien nun ändern: An der Universität von Bath forschen sie an kostengünstigen Verfahren und lassen zum Beispiel Fleischzellen auf sogenanntem „ghost grass" wachsen. Das sind besonders behandelte Pflanzenzellen. Das scheint zu funktionieren, erklärt die Wissenschaftlerin Marianne Ellis: "Die Zellen lieben es geradezu so zu wachsen. Und das tolle am Gras ist, das es so geriffelt ist. Man erkennt die Linien mit dem bloßen Auge. Und die Muskelzellen legen sich an diese Struktur an." Nach Angaben der Vereinten Nationen trägt die herkömmliche Fleischproduktion wesentlich zum Klimawandel bei. Eine wachsende Weltbevölkerung wird den Fleischkonsum weiter antreiben. Viele Experten sind sich seit langem einig, dass die Lösung des Problem aus dem Labor kommen muss, wenn man die Umwelt nicht weiter belasten will. In Bath sind sie optimistisch: Ein Steak schaffen sie im Labor noch nicht - die Struktur ist sehr komplex. Aber Hackfleisch für Burger und Frikadellen sollen in spätestens fünf Jahren im Supermarktregal liegen.