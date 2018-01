Im Geschäft von Fleischermeister Peter Klassen im rheinland-pfäzischen Temmels können die Kunden nicht nur Fleisch zum Essen, sondern auch Fleisch zum Trinken kaufen. Die Smoothies mit Fleisch stehen bei Klassen schon seit einigen Monaten im Regal. Erhältlich in drei Geschmacksrichtungen: "Butcher Beef", "Beef Bombay" und "Poulet Royal". Gedacht sind die fleischigen Getränke unter anderem für Sportler, die zum Muskelaufbau besonders viel Eiweiß zu sich nehmen müssen. Aber auch für ältere oder kranke Menschen könnte der Fleisch-Drink eine echte Alternative sein. Auch wenn man keine Zeit zum Kochen hat, könnte der Fleisch-Smoothie weiterhelfen, sagt Klassen: "Die Idee kam einfach darin, ein Getränk herzustellen, das aus Fleisch gewonnen wird, also quasi die Mahlzeit für unterwegs. Und das war die Herausforderung, das hinzubekommen, dass wir Fleisch so hinbekommen, dass sie keine Fasern mehr spüren und dass es trinkfähig ist, dass Sie also eine Mahlzeit haben, die Sie zu jeder Zeit, zu jeder Gelegenheit zu sich nehmen können." Um ein Haar wäre aus der schönen Idee nichts geworden. Trotz jahrelanger Tüftelei kam die Entwicklung des Getränks nicht so recht voran. Mit viel Fleiß und Ausprobieren habe man es aber schließlich geschafft, sagt Koch und Vertriebsleiter Stefan Himmel: "Einmal haben wir das Problem gehabt, eine anständige Konsistenz, eine trinkfähige Konsistenz zu bekommen, die auch kompatibel ist, so dass es jeder trinken kann, der Sportler, der Senior, egal welche Zielgruppe wir ansprechen möchten", berichtet Kimmel vom langen Weg zum fertigen Produkt. "Es muss ja für alle passen. Und diese Feinheit und diese Geschmacksexplosion hinzubekommen in den drei Varianten, das hat halt seine Zeit gedauert und hat viele, viele Stunden und Abende benötigt, bis wir es so hinbekommen haben". Bei der Herstellung des Fleisch-Getränks kommen nach Auskunft der Macher keine chemischen Stoffe und Aromen zum Einsatz. Fleisch pur aus der Flasche, heißt die Devise. In den Kessel kommen nur Fleisch und Gemüse mit Brühe. Dann wird püriert, abgefüllt und bei 121 Grad sterilisiert, so dass der Fleisch-Smoothie sich auch ungekühlt bis zu einem Jahr lang hält. Bei den Kunden kommt das Produkt gut an. Auch die Gewerkschaft der Bundespolizei hat laut Klassen schon ihr Interesse signalisiert.