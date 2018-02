Bei einem Amoklauf an einer US-Schule hat mutmaßlich ein 19-Jähriger im US-Bundesstaat Florida 17 Menschen erschossen. Der junge Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Er war mit einem Sturmgewehr, Mengen an Munition, einer Gasmaske und Nebelkerzen ausgerüstet. Der Täter habe am Mittwoch kurz vor Unterrichtsschluss an seiner ehemaligen High School in Parkland den Feueralarm ausgelöst. Und als Schüler und Lehrpersonal aus ihren Klassen strömten, habe er um sich geschossen. Er sei erst kürzlich aus disziplinarischen Gründen von der High School verwiesen worden, sagte der örtliche Sheriff. Mit 17 Toten kamen dabei am Valentinstag noch mehr Menschen ums Leben als bei dem Massaker an der Columbine High School in Colorado 1999, die als Inbegriff der in den USA immer wieder vorkommenden Schul-Amokläufe gilt. Damals töteten zwei Teenager zwölf Schüler und einen Lehrer, bevor sie sich selbst das Leben nahmen.