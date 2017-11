Mit Spitzengeschwindigkeiten von rund 450 km/h sausten die Sportflugzeuge in der Nähe von Pattaya in Thailand am Sonntag um die Wette. Bei dieser Weltmeisterschaft hatte am Ende der US-Amerikaner Tim Cone den Propeller vorn. Der 52-jährige Pilot zeigte sich nach dem Rennen entsprechend tief beeindruckt: "Ich bin unglaublich glücklich. Verliebt in Thailand. Verliebt in die Jungs, gegen die ich geflogen bin. Und das sind einige der besten Piloten der Welt, die das machen. Es gibt mehr Astronauten als Piloten in dieser Rennklasse und ich stehe hier heute ganz oben. Es war ein unglaubliches Jahr, und ich kann es kaum erwarten, zurück zu kommen und den Titel nächstes Jahr zu verteidigen." Bei dieser Rennform treten bis zu acht Piloten an. Es gewinnt dann schließlich derjenige, der nach acht Runden als erster über die Ziellinie fliegt.