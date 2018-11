Dramatische Waldbrände in Kalifornien. Hunderte Gebäude sollen abgebrannt sein, laut Medienberichten starben Menschen in den Flammen. Zehntausende flüchteten vor den Bränden im Norden des US-Bundessstaats aus der Stadt Paradise, dort wüteten meterhohe Flammen. Die Stadt hat nur begrenzt Fluchtmöglichkeiten, deshalb mussten die Bewohner durch die Brände hindurchfahren, wie dieser junge Mann berichtet: "Es war einfach verrückt, ich hatte keine Ahnung, ob ich es schaffen würde. Die ganze Strassen war von Flammen eingehüllt. Wir mussten da durch fahren. Ich habe die Hitze in meinem Auto gespürt, als ich da durchfuhr." Wegen Unfällen auf der Strecke, war teils ein Weiterkommen nicht möglich. Laut der Behörden mussten manche ihre Auto verlassen und mit Kind und Haustieren im Arm zu Fuß flüchten. Die großflächigen Brände sollen am Donnerstag ausgebrochen sein, wegen starker Winde sollen auch andere Städte in der Region jetzt bedroht sein. 2018 ist eines der schlimmsten Jahre für Kalifornien, die Waldbrände haben rund dreimal mehr Landfläche zerstört als im Durchschnitt der letzten Jahre.