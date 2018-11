Tausende Menschen aus Mittelamerika - überwiegend aus Honduras - hatten am Dienstag die mexikanische Hauptstadt Mexiko-Stadt erreicht. Sie hatten im oder in der Nähe eines Stadions ihr Lager aufgeschlagen, um sich von den Strapazen der bisherigen Reise zu erholen. Schätzungen zufolge haben sich hier bis zu 4.500 Menschen versammelt. Sie flüchten vor der Armut und der Gewalt in ihren Heimatländern und suchen in den USA eine bessere Zukunft. Berichten von lokalen Medien zufolge wartet die Gruppe noch auf die Ankunft weiterer Migranten und will dann über die nächsten Schritte beraten. Nicht alle von ihnen wollen an dem Plan festhalten, in die USA zu gehen. Nach Angaben des mexikanischen Innenministeriums haben bereits Tausende Mittelamerikaner aus den sogenannten Migrantenkarawanen in Mexiko um Asyl gebeten. Ein Großteil der Antragsteller habe vorübergehende Papiere erhalten, mit denen sie arbeiten können. Berenice Valdez vom Einwanderungsinstitut für Frauen, kann diesen Trend bestätigen: "Die Mehrheit der Flüchtlinge will weiter in Richtung USA gehen. Aber viele von ihnen überlegen auch, in Mexiko zu bleiben, weil sie hier aus humanitären Gründen Asyl beantragen können. Und einige fühlen sich sicherer, wenn sie wissen, dass wir sie rechtlich begleiten und repräsentieren können. Und dass es viele Organisationen und Unterkünfte gibt, die wir koordinieren, so dass sie bleiben können." Für viele Menschen hier bleiben die USA aber weiterhin das Ziel ihrer Träume: "Wir haben die Möglichkeit der Karawane gesehen und kein zweites Mal darüber nachgedacht. Wir haben unsere Kinder aus der Schule genommen und haben das Land verlassen. Hier vertrauen wir auf Gott. Das er uns an einen besseren Ort führt, wo es Arbeit gibt. In meinem Heimatland habe ich Brot verkauft, aber es reichte nicht für mich und meine Familie." Eine zweite Flüchtlingsgruppe mit 1500 bis 2000 Menschen befindet sich gegenwärtig im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca. Eine dritte Gruppe ist derzeit im Bundesstaat Chiapas im Süden von Mexiko unterwegs.