Der Jubel ist riesengroß. Die Menschen auf dem deutschen Rettungsboot Sea Watch feiern nach wochenlangem Warten, dass sie nun endlich an einem sicheren europäischen Hafen an Land gehen können. Und nur Stunden später ist es soweit. Im Hafen Pieta auf Malta gehen die Menschen beider deutscher Rettungsschiffe an Land. Vorausgegangen war ein tagelange Hängepartie, um die weitere Zukunft der aus Seenot geretteten Flüchtlinge. Immer wieder hatte die Besatzung der Sea Watch vor den schwierigen humanitären Umständen an Bord gewarnt, da die Menschen teilweise an ihrer physischen und psychischen Grenze gewesen seien. Maltas Regierungschef Joseph Muscat sagte in einem offiziellen Statement, es gebe eine kurzfristige Vereinbarung. Demnach sollen die 49 Menschen auf acht EU-Länder verteilt. Außerdem sollen 249 weitere Flüchtlinge, die sich bereits zuvor in Malta aufhielten, ebenso auf mehrere Länder aufgeteilt werden. Teilweise werden sie aber auch in ihre Heimatländer zurückgeschickt. Laut Muscat Angaben seien neben Deutschland auch Frankreich, Portugal, Irland, Rumänien, Luxemburg, die Niederlande und Italien an der Vereinbarung beteiligt.