Immer noch fliehen Menschen aus der Region Baghouz, der letzten Enklave des Islamischen Staates in Syrien. Täglich seien es mehrere Hundert, sagen die Kämpfer die Freien Syrischen Armee, die sie an einem Checkpoint kontrollieren und durchsuchen. Darunter in den letzten Tagen Frauen aus dem Irak, Russland, Aserbaidschan und Polen, ein Junge aus Indonesien und immer wieder auch jesidische Frauen und Mädchen, viele völlig traumatisiert. Allein seit dem Beginn der Kämpfe um Baghouz Anfang Februar sind etwa 15.000 Menschen von dort geflohen, sagte ein Sprecher der Freien Syrischen Armee. Niemand hätte mit so vielen Menschen gerechnet. Die große Zahl von Zivilisten habe eine Stürmung von Baghouz bisher verhindert. Viele Flüchtlinge unterstützen den Islamischen Staat weiter: Ihr Mann habe sie und die Kinder auf die Flucht geschickt, sagte diese Frau aus Aleppo. Sie selbst wäre nie geflüchtet. Ob sie nun hier sterbe oder in Baghouz, das mache doch keinen Unterschied. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganistation WHO sind besonders viele Babys und Kinder in schlechter Verfassung. Von den etwa 80 Toten in den Flüchtlingslagern der Region seien etwa zwei Drittel Kinder gewesen.