Bei Sonnenaufgang kommen sie über die Felder an der türkisch-griechischen Grenze. Viele schwimmen auch durch den Grenzfluss Evros. Seitdem das Mittelmeer immer strenger überwacht wird, nehmen die Flüchtlinge aus dem Nahen Osten und anderen Regionen wieder die Landroute nach Europa. Maya stammt aus Aleppo. Sie und ihre Familie laufen seit vielen Stunden: "Der Weg macht wirklich müde. Wir flüchten vor der Situation zu Hause. Da ist keiner mehr, wir waren gezwungen, zu gehen. Bis hierher war es schon sehr anstrengend. Wir laufen mit den Kindern seit 13 Stunden. Ich weiß nicht, was kommen wird. Schickt uns nicht zurück. Wir sind vor dem Krieg geflüchtet und hoffen, dass wir nicht zurückgeschickt werden." Mindestens 2900 Flüchtlinge sind allein im April über den Evros nach Griechenland gekommen. Das sind bereits halb so viele Menschen wie 2017 hier im ganzen Jahr die Grenze überquerten, teilte die UNO mit. Und für die Sommermonate erwarten die Behörden einen Anstieg der Zahlen. Eine Überquerung des Evros dauert zwar nur wenige Minuten - ist aber dennoch sehr gefährlich. 12 Menschen sind in diesem Jahr bereits umgekommen. Es könnten aber auch mehr sein, sagt der Forensiker Pavlos Pavlidis. Strömungen, trüber Wasser und Baumwurzeln führten dazu, dass nicht immer alle Toten gefunden werden. Wenn sie dann von Helfern aufgegriffen wurden, werden die Flüchtlinge registriert und bekommen eine dreimonatige Aufenthaltsgenehmigung - und hoffen auf ein friedliches Leben in Europa.