Was letztes Jahr noch als Science-Fiction-Idee belächelt wurde, konnten Ingolstädter jetzt als wahr gewordenes Flugobjekt aus der Nähe betrachten. Das Lufttaxi, mit dem man in den Metropolen der Welt einfach über die lästigen Staus hinwegfliegen könnte. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, die Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär, und Vertreter des deutsch-französischen Herstellers zeigten in Ingoldstadt den City-Airbus. Mit ihm will das Unternehmen in den kommenden Jahren an den Start gehen. Bis 2025 sei eine Zulassung möglich, so die Leiter des Projekts. Der City-Airbus hat vier Sitze und wird elektrisch betrieben. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer freut sich, dass Deutschland Vorreiter ist, für Kritik sei jetzt nicht die richtige Zeit, so Scheuer. "'Ja, jetzt wird es in der Luft den Stau geben.' - mein Gott, sind wir doch mal glücklich und froh, dass deutsche Ingenieure hier in Bayern, hier in Deutschland, Produkte entwickeln, die Zukunft sind, und sind wir mal begeistert von der Zukunft und neugierig und nicht immer wieder diese Miesepetrigkeit von einigen, die ich da so höre. Probieren wir es aus und machen wir es für die Bürgerinnen und Bürger greifbar." Das Lufttaxi könnte sogar autonom fliegen, worauf aber vorläufig noch verzichtet wird, damit es Passagieren leichter fällt, das neue Fahrzeug zu akzeptieren. "Aber mir kommt so vor wie in der Kutschenzeit, als das erste Automobil durch die Straßen gefahren ist, hat auch jeder gesagt, also die Pferde werden noch Zukunft haben, und das sind doch alles Eintagsfliegen, und nach meiner gesicherten Kenntnis hat sich das anders entwickelt." Neben dem Personentransport denkt Scheuer vor allem auch daran, was das Flugtaxi für die Mobilität in anderen Bereichen bedeuten kann. Für Notärzte, Organtransporte, die Polizei, oder die Überwachung der Mobilität auf dem Boden. Beobachter des Markts würden diesem Passanten aus Ingoldstadt jedoch wahrscheinlich zustimmen: Zunächst wird der schnelle Weg durch die Luft eine teure Angelegenheit bleiben. "Statt kleinere Autos zu bauen, die sich jedermann leisten kann, damit die Städte auch wieder sauberer werden, bauen die Leute so einen Mist. Wer soll denn das erst mal bezahlen? Ich weiß nicht, ob ich das bezahlen kann, dass ich jetzt, ich komme aus Gaimersheim, von Ingolstadt nach Gaimersheim fliegen kann. Also, ich kann mir das nicht vorstellen." Neben Airbus drängen auch schon Großkonzerne wie Boeing, Porsche oder Uber auf den vielversprechenden Markt der Flugtaxis.