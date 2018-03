In Russland sind am Donnerstag Dutzende Goldbarren aus einem Frachtflugzeug gerutscht. Nach Behördenangaben hatte sich beim Start in Jakutsk eine Klappe geöffnet. So konnte sich das Gold auf der Rollbahn verteilen. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand. Auch die Goldbarren wurden nach Medienberichten alle wieder eingesammelt.