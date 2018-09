Alle 47 Passagiere dieses Flugzeugunfalls konnten am Freitag in einem abgelegenen Teil des Südpazifiks in Sicherheit gebracht werden. Die Boeing 737 von Air Niugini war beim Anflug auf eine kleine Insel in Mikronesien im Wasser gelandet. Keiner der Besatzungsmitglieder oder Reisegäste zog sich dabei jedoch ernsthafte Verletzungen zu. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, soll nun von den Behörden untersucht werden.