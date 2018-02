Handys zum Knicken oder gar zum Zusammenfalten könnte es schon bald geben - ähnlich diesen Chips laut einigen Experten hier auf der Mobile-World-Messe in Barcelona in etwa fünf Jahren. Die Technologien, die dies ermöglichen sollen, sind mit "Graphen" verbunden: Graphen kann als Variante von Kohlenstoff beschrieben werden, mit zweidimensionaler Struktur und einem Muster wie Bienenwaben. In Europa arbeiten viele Forscher daran, Graphen aus dem Labor hinaus auf die Märkte zu bringen. Einer von ihnen ist AHMED HAMED, von der Universität RWTH in Aachen, in Nordrhein-Westfalen: "Das ist die Kraft von Graphen, es kann platziert werden auf einem dünnen Film aus Plastik. So wie hier - das Smartphone kann dann so dünn sein wie hier, und auch so beweglich. Ja, so dünn und flexibel. Du kannst es falten, in Deine Tasche stecken - so läuft das!" Graphen ist fester als Stahl, aber dünner als Papier. Graphen ist biegsam, dehnbar, sehr gut leitend und extrem leicht. Forscher aus Barcelona arbeiten zum Beispiel daran, mit Graphen Neuronen-Sensoren zu schaffen, die Menschen helfen können, welche ihre Sprechfähigkeit verloren haben, wie Nano-Technologe ANDREA PRIETO BONACCINI erklärt: "Bisher ist das alles noch ziemlich grobschlächtig, wenn wir Hirnaktivitäten modellieren, also die von Neuronen. Unser Ziel ist, extrem dünne, bewegliche Teilchen zu haben, die oben im Schädel dauerhaft eingesetzt werden können. Und hier kommt Graphen ins Spiel, denn es ist ein 2D-Kristall, beweglich, sehr zäh, chemisch stabil, mit tollen elektrischen Eigenschaften. Wenn wir das alles zusammenbringen, dann können wir fantastische Sensoren schaffen, die wir den Menschen dauerhaft einsetzen können." Solche Sensoren sollen sprachlosen Patienten dabei helfen, elektrische Impulse ihres Gehirnes in Worte und ganze Texte zu übertragen, die dann wiederum drahtlos an Computer oder andere Geräte übertragen werden. Ziel hierbei ist, sprachliche Kommunikation wieder oder überhaupt erstmals zu ermöglichen.