Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. Granada, Spanien Krebsdiagnose nach ca. 4000 Jahren Forscher weisen Krankheit in Mumien nach Die Mumien wurden in Assuan in Ägypten gefunden Weibliche Mumie starb offenbar an Brustkrebs Und in der männlichen Mumie wurde Knochenmarkkrebs entdeckt