Das Unglück rund um das zweijährige Kind, dass in Totalan in der Nähe von Malaga in Spanien in ein Bohrloch gefallen sein soll, ereignete sich vor über einer Woche, doch die Hoffnungen auf das Wunder einer Rettung halten weiterhin an. Denn nun sind die Rettungskräfte einen wichtigen Schritt vorangekommen. Ein Rettungstunnel wurde nach langer Arbeit fertiggestellt, wie der Sprecher der Rettungskräfte, Angel Garcia Vidal am Montagabend verkündete: "Heute um 20:30 Uhr wurde das Bohren des vertikalen Schachts beendet, mit einer Tiefe von 60 Metern. Wie Sie alle wissen, begannen die Bohrungen am 19. Januar um 13:30 Uhr. Wir haben also insgesamt 55 Stunden gebraucht, um den Tunnel fertigzustellen." Durch die unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten kamen die Bohrgeräte nicht immer voran und die Arbeiten mussten daher oft unterbrochen werden. Per Hand soll nun ein etwa vier Meter langer horizontaler Verbindungs-Tunnel gegraben werden zu dem Schacht, in dem das Kind vermutet wird. Diese Phase gilt als sehr riskant und könnte etwa 24 Stunden dauern.