Versteigerung für einen guten Zweck. Dieses rund vier Meter lange Fossil von einem Dinosaurier-Schwanz, das etwa 180 Kilogramm wiegt, kommt unter den Hammer. Es ist Teil von einem circa 17 Meter großen Atlasaurus-Skeletts und befindet sich in Privatbesitz. Die Einnahmen aus der Versteigerung des Fossils sollen für den Wiederaufbau nach mehreren Erdbeben in Mexiko genutzt werden. Adolfo Albo von der BBVA Bancomer Stiftung mit weiteren Details. "Es gibt sehr viele Reparaturen, die durchgeführt werden müssen. Ich würde sagen Tausende. Wir kümmern uns um besonders stark betroffene Schulen. Und zudem gibt es das Konzept, dass wir den Schulen helfen, an denen die meisten Schüler sind." Im September sind in Mexiko durch mehrere verheerende Erdbeben rund 480 Menschen ums Leben gekommen. Bei den Beben sind darüber hinaus Schäden in Milliardenhöhe entstanden.