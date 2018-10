In Frankfurt soll am Dienstag die 70. Buchmesse beginnen. Gastland in diesem Jahr ist Georgien. Laut Veranstalter nehmen mehr als 7.100 Aussteller aus rund 100 Ländern an dem weltgrößten Treffen der Literaturbranche teil. Die Messe werde immer internationaler, sagte der Direktor der Frankfurter Buchmesse, Jürgen Boos. Aber auch ihrer politischen Ausrichtung will sie treu bleiben. "Die Frankfurter Buchmesse ist immer eine politische Messe. Das Interessante ist nur, dass sich das eher, sagen wir mal, bei unseren internationalen Ausstellern abspielt, ob es Diskussionen um den Iran-Stand gab in den letzten Jahren immer wieder, um Salman Rushdie, ob es um China ging, Tibet, Uiguren-Frage, ob es um Türken/Kurden ging. Also wir waren immer diese politische Messe, nur letztes Jahr hat man natürlich genauer hingeschaut, plötzlich hatten wir ein politisches Thema in Deutschland mit unseren rechten Verlagen. Und ich denke, diese vielen Brennpunkte, die werden sich auch bei uns fortsetzen. Das geht nicht weg, wir sind ein Spiegel der Gesellschaft." Das Motto des Ehrengastes Georgien lautet "Made by Characters" - in Anspielung auf die 33 kunstvollen Buchstaben des georgischen Alphabets. Die Literatur der Kaukasus-Republik wird auf der Buchmesse durch mehr als 70 Autorinnen und Autoren vertreten. Das Land habe immer an Kreuzungen verschiedener Kulturen gelegen, die alle etwas hinterlassen hätten, sagte Boos. Und trotzdem habe sich Georgien eine ganz eigene Identität bewahrt. Mit einer Eröffnungsfeier im Frankfurter Congress Center wird die fünftägige Messe am Dienstagabend eröffnet.