Auch ehemalige Staatspräsidenten waren gekommen, um bei dem feierlichen Trauerakt für die Opfer des Anschlags in Südfrankreich in der vergangenen Woche ihre Anteilnahme zu demonstrieren. Er stand im Fokus der nationalen Zeremonie am Invalidendom: Arnaud Beltrame, der Polizist, der sich bei der Geiselnahme in einem Supermarkt gegen eine Frau austauschen ließ. Der 44-Jährige erlag später im Krankenhaus den Verletzungen, die ihm der Attentäter zugefügt hatte. In seiner Rede sagte Präsident Emmanuel Macron, Frankreich werde den Kampf gegen den radikalen Islamismus mit Ruhe und ohne Schwäche führen. Macron nannte Beltrame erneut einen Helden, der nicht umsonst gestorben sei, dessen Tat sich in die Herzen der Franzosen gebrannt habe, dessen Andenken geehrt werde. O-Ton: "Der Oberstleutnant Arnaud Beltrame hat Außergewöhnliches gezeigt, seine Größe floss durch seine Venen. Und er strahlte über alle. Er hat die Bewunderung seiner Chefs verdient und die Freundschaft seiner Kollegen sowie die Bewunderung seiner Männer." Posthum zeichnete Macron den getöteten Gendarmen mit dem Orden der französischen Ehrenlegion aus. Die Tat, bei der ein 25-jähriger Franzose marokkanischer Herkunft insgesamt vier Menschen tötete und mehr als ein Dutzend weitere verletzte, hat der sogenannte Islamische Staat für sich reklamiert. Sie hat die Debatte über den Umgang mit extremistischen Strömungen in Frankreich befeuert. Bei Anschlägen von IS-Anhängern kamen dort in den vergangenen Jahren mehr als 240 Menschen ums Leben.