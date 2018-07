Frankreich ist Weltmeister!

(KORRIGIERT WURDE EIN FOTO NACH DEM 3:1 TREFFER FÜR FRANKREICH.) Der Weltmeister 2018 heißt: Frankreich! Die Freude in der Hauptstadt Paris war kaum noch mit Worten zu fassen. Sehen Sie selbst. Zehntausende Fans außer Rand und Band auf der französischen Fanmeile, die wegen Überfüllung geschlossen werden musste. Und das waren wohl erst die ersten Reaktionen direkt nach dem Abpfiff. Vermutlich also nur der Auftakt zu einer langen Party-Nacht in Paris. Doch was war zuvor geschehen? Das Moskauer Luschniki-Stadion war natürlich mit rund 78.000 Zuschauern vollkommen ausverkauft. Kroatische und französische Fans waren auf den Tribünen der Arena in der russischen Hauptstadt zu sehen. Unter ihnen natürlich auch der französische Präsident Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte. Ex-Nationalspieler und Kapitän der deutschen Weltermeistermannschaft von 2014 in Brasilien, Philipp Lahm, brachte den WM-Pokal ins Stadion. Die Teams starteten mit den gleichen Aufstellungen wie zuvor in den jeweiligen Halbfinal-Partien. Und dann begann das Torfestival: 19. Minute 1:0 für die Franzosen durch ein Eigentor von Mandzukic nach einem Freistoß für Frankreich ausgeführt durch Griezmann. Dann wurde es jedoch wieder spannend. Denn kaum 10 Minuten später schaffte Perisic den 1:1 Ausgleich mit einem unhaltbaren Schuss rechts unten ins Tor der Bleus. Wieder 10 Minuten darauf, dann der Videobeweis und eine umstrittene Elfmeter-Entscheidung. Griezmann verwandelte den Strafstoss sicher. Und so ging es dann auch in die Pause. Doch der Torreigen setzte sich in der zweiten Halbzeit fort. Und die Franzosen waren tonangebend. 3:1 in der 59. Spielminute durch Pogba. Und kurz darauf innerhalb von nur 6 Minuten die Vorentscheidung mit dem 4:1 Treffer von Mbappé. Am Ende war der Torwartpatzer des französischen Keepers Lloris nur noch Ergebniskosmetik. Mandzukic schob entspannt zum 4:2 ein in der 69. Minute. Aber so blieb es dann auch. Frankreich ist nach 1998, also genau nach 20 Jahren erneut und verdient Weltmeister. Und dieses Fest in den Straßen der Hauptstadt dürfte noch etwas andauern.