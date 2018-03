Frankreich will die Konzerne Google und Apple wegen unfairen Umgangs mit Softwareentwicklern verklagen. So stark die Unternehmen auch sein mögen, sie dürfen unsere Startup-Firmen und Entwickler nicht so behandeln, wie sie es derzeit tun. Das sagte der französische Finanzminister Le Maire am Mittwoch bei einem Gespräch mit dem Radiosender RTL. (FINANZMINISTER LE MAIRE AUS DEM FRANZÖSISCHEN ÜBERSETZT) "Google und Apple setzen für die Entwicklern Preise fest , und können Vertragskonditionen einseitig verändern. Das können wir so nicht hinnehmen, das ist nicht die Art der Wirtschaft, die wir wollen. Ich will eine Wirtschaft, die auf Fairness basiert." Le Maire erklärte, er wolle die Technologie-Giganten vor den Pariser Handelsgerichtshof bringen. Laut der französischen Verbraucherschutzbehörde könnte den US-Unternehmen demnach Strafen über zwei Millionen Euro drohen. Le Maire sagte außerdem, er erwarte von der Europäischen Union, dass sie bis Anfang nächsten Jahres Steuerschlupflöcher schließe, von denen Google, Apple, Facebook und Amazon profitieren.