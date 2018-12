Zusammenstöße in Paris: Die französische Führung hat nach den schwersten Auseinandersetzungen seit Jahrzehnten erklärt, man wolle auf die Demonstranten zugehen und nicht den Ausnahmezustand verhängen. Präsident Emmanuel Macron habe den Innenminister angewiesen, trotzdem die Sicherheitskräfte auf weitere Proteste vorzubereiten, teilte der Elysee-Palast am Sonntag mit. Der Ministerpräsident solle zudem Gespräche mit den Parteichefs und Vertretern der Protestbewegung aufnehmen. Aus Macrons Umfeld hieß es, über den Ausnahmezustand sei nicht diskutiert worden. Ein Regierungssprecher hatte zuvor gesagt, es würden alle Optionen geprüft, um erneute Ausschreitungen zu verhindern. In Paris wurden am Wochenende mehr als 400 Menschen festgenommen und 133 verletzt, darunter 23 Sicherheitskräfte. Der Arc de Triomphe in der Pariser Innenstadt war als Denkmal von Demonstranten beschädigt und mit Parolen versehen worden. Die Proteste richten sich gegen die Politik des wirtschaftsliberalen Präsidenten, konkret gegen höhere Kraftstroffpreise und steigende Lebenshaltungskosten. An friedliche Demonstranten appellierte die Regierung, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Änderungen an den Vorhaben Macrons wurden allerdings bereits ausgeschlossen. Insgesamt waren in Paris offiziell rund 10.000 Demonstranten gezählt worden.