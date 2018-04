In der Nacht startete die französische Polizei eine Räumungsaktion in der Region Notres-Dames-Des-Landes im Westen Frankreichs. Schon seit Jahren hat die französische Regierung hier an Plänen für einen Großflughafen festgehalten. Deshalb besetzten Umweltschützer und Aktivisten das Gelände und der Konflikt schwelte für geraume Zeit. Doch Emmanuel Macron hat die Pläne für das rund 600 Millionen Euro teure Projekte mittlerweile fallengelassen. Am Montag Morgen startete also die Räumungsaktion, das allerdings gegen den Willen der Demonstranten, die sich mit brennenden Barrikaden und Feuerwerkskörpern gegen die Polizeiaktion wehrten. Beamte drangen dann in das selbst gebaute Lager ein, und viele Bewohner verließen mit Hab und Gut die improvisierten Unterkünfte. Am Ende rückten Lastwagen mit Baggern und Bulldozern an.